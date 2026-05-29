今年一番の暑さとなった東京都心。来週6月1日（月）にかけて4日連続で30度以上となる予想で、異例の暑さとなりそうです。一方で、台風6号にも要注意。列島にかなり近づく見込みです。【CGで見る】今後の台風の進路は？台風6号 発達しながら接近中上陸の可能性も日比麻音子キャスター:台風6号が接近しています。森田正光 気象予報士:6月に台風が日本列島へ上陸するのは5年に1回程度なのですが、台風6号にはその可能性が