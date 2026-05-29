ハロー！プロジェクト所属のアイドルグループ・BEYOOOOONDSの公式YouTubeが、29日に更新。新メンバーとして、小島はな（22）が加入することが発表された。【動画】どきどき…新メンバー発表の瞬間小島は、2004年2月26日生まれ、東京都出身となっている。YouTubeの概要欄では「2028年に「結成30周年」を迎えるハロー！プロジェクト。「Hello! 30th Anniversary Project」のひとつとして、次なる未来へ向けた新たな歩みを進め