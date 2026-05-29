ロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡが２９日、神奈川・クアーズテック秦野カルチャーホールで、２３会場３３公演を巡るホールツアー「ＵＮＥＮＤＩＮＧＪＯＵＲＮＥＹ−ＦＯＲＥＶＥＲ−」を開幕させ、地元凱旋（がいせん）を果たした。ボーカル・ＲＹＵＩＣＨＩ（５６）以外の４人は秦野市出身で、バンド結成日にあたる同日に初の地元ライブが実現。２月１７日に５６歳で死去したドラム・真矢さんの思いも連れ、パワーアップした