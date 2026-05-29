衆院選の大敗によって、党の立て直しが急務となっている中道改革連合。そんな中、この5月に始めたのが『クラウドファンディング』です。政党の“クラファン”とはどのようなものなのでしょうか。【写真で見る】「顔怖いよみんな、笑顔で」中道“クラファン”お礼動画の撮影風景中道の“クラファン”好調お礼に○○を検討中?高柳光希キャスター:中道改革連合は5月15日からクラウドファンディングを行っています。当初の目標金額は