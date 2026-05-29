俳優の木南晴夏（40）が、キッチンやリビングでのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。【映像】残り物の朝ごはんプレート2018年6月に、俳優の玉木宏（46）との結婚を報告した木南。2020年8月に第1子、2025年12月には第2子の誕生を発表していた。Instagramでは、仕事現場での写真のほか、時折プライベートの様子も発信していて、「THE 残り物朝ごはんプレート めずらしくおにぎり」とつづった、ワンプレートの朝食などを