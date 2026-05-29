「ムーンライトチャンピオンカップ・Ｇ１」（２９日、伊勢崎）栗原佳祐（２８）＝浜松・３６期＝が、３日目８Ｒの準々決勝戦Ｂを完勝し、準決勝戦進出を決めた。７番手のスタートから、内々を通って素早く４番手に上がり、４周３角で塚越浩之（伊勢崎）を差して抜け出した。「下周りを扱ってロッドを替えました。結果が出たので上向いているとは思います。まだエンジンの特性を把握していないので、乗りながら調整していきた