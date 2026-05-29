元AKB48の松村美紅さん（22）が28日、自身のXで、芸能界から引退することを発表しました。【映像】元AKB48の松村美紅さんが芸能界引退を発表Xの更新は約2年2カ月ぶり。「ご報告」のタイトルで、「皆様お久しぶりです。松村美紅です」と挨拶したあと、「この度、4月30日付で事務所を退所いたしました」と伝えました。ファンに向け「長い間応援してくださった方、待ってくださった方、本当にありがとうございました」と感謝し