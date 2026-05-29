ボートレース宮島の「第２０回日本トーター賞ＢＴＳ安芸高田開設７周年記念」は２９日、準優勝戦が行われた。永田啓二（４１＝福岡）は、１０Ｒを逃げ切ってベスト６入り。早くも今年１０回目の優出を決めた。８１号機は「行き足はマシになった。でも回り足もまだ重さはある。出足も普通」と威張れる仕上がりとはいえない。それでも準優では、三苫晃幸にあわやの場面をつくられながら、１周２Ｍを巧みな全速旋回で抑える勝負