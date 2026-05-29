海上自衛隊鹿屋航空基地に来月から、アメリカ軍の長距離ミサイル発射装置が一時的に展開されます。29日、九州防衛局の幹部が地元・鹿屋市を訪れ、理解を求めました。 29日、鹿屋市役所を訪れた九州防衛局の幹部。 来月22日から9月にかけての日米共同訓練で、アメリカ軍は鹿屋基地に、長距離ミサイル発射装置「タイフォン」などを展開する計画です。 「タイフォン」は、射程およそ1600キロの巡航ミサイルを搭載でき、中国大