鹿児島市のマンションの自室に火をつけたとして放火の罪に問われた男の裁判員裁判で、鹿児島地方裁判所は29日、拘禁3年6か月の実刑判決を言い渡しました。 判決を受けたのは住所不定・無職の末川廣哲被告（71）です。 判決によりますと、末川被告は去年10月、当時住んでいた鹿児島市城南町にあるマンションの自室で、首の激痛が続いたストレスから自殺をしようと考え、毛布や布団などにガソリンをまいて火をつけ焼いたものです