気象台によると、桜島の南岳山頂火口で29日午後7時17分に噴火があり、噴煙が火口から1200mの高さまで上がりました。中量の噴煙が南東に流れています。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。 桜島降灰予報（定時）灰が予想されるエリアと時間帯を確認 桜島で噴火が発生した場合には、２９日２１時から２４時までは火口から南方向、３