気になる台風6号。週明け県内に接近する見込みです。今後の見通しについて、気象予報士の解説です。 台風6号は、28日の予想と少し変わり、九州南部を直撃するおそれが出てきました。 こちら、台風6号の雲ですが、28日よりも中心付近の雲がぐっと締まってきています。台風が発達中であることがわかります。 台風6号 進路予想 進路予想です。 台風はフィリピンの東の海上にあって、北寄りに進んでいます。 この後、北上す