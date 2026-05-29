TOKYO FMで放送された特別番組「JFNスペシャル2026 山下達郎 50周年記念 Sunday Song Book 増刊号」。2026年にソロデビュー50周年を迎えた山下達郎がパーソナリティを務め、ソロデビューから現在に至るまでの音楽活動を、数々の名曲とリスナーからのメッセージとともに「50年の軌跡」を振り返りました。パーソナリティの山下達郎◆シュガー・ベイブ時代の「WINDY LADY」山下達郎：今日は50周年を記念いたしまして、リスナーの皆様