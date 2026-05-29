東杜和（ひがし・とわ）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。台風6号についても詳しくお伝えします。【土日の天気】土日ともに晴れて、お出かけ日和となるでしょう。よく晴れる分、紫外線が強くなるので、外出する際は注意が必要です。また、暑さも厳しくなる見込みで、日曜日は35℃に達する所もありそうです。暑さ対策は万全にして、お出かけを楽しんでください。【台風6号の進路図】現在、フィリピンの