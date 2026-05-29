藤木直人、高見侑里がパーソナリティを務め、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。5月23日（土）の放送は、パラアルペンスキー・村岡桃佳選手が登場！ 本記事では、村岡選手が2つの銀メダルを獲得したミラノ・コルティナパラリンピックについて振り返っていただきました。（左から）村岡桃佳選手