秋田朝日放送 新スタジアムの整備について秋田市の沼谷市長は29日の記者会見で、民間資金で賄う設計費について、スケジュールが後ろ倒しになることを避けるために市が負担する考えはないことを強調しました。 新スタジアムについて、２０３１年の供用開始を目指すブラウブリッツ秋田。間に合わせるには、来年度から設計に着手する必要があります。28日に発表された基本方針案では、設計にかかるおよそ５億円は民間