秋田朝日放送 鈴木知事は風車の重大な事故が発生した際、発電事業者から自治体への速やかな報告の義務化などを国に求めました。 ４月１２日に起きた男鹿市で風車の羽根が折れた事故を受け、鈴木知事は経済産業省に対し再発防止に向けた対応などを強く求めました。また、３月に男鹿市で小型の風車が倒れたことが、１カ月以上経ってから自治体へ報告されたことについても触れ、重大な事故が発生した際の発電事業者から自治