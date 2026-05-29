女優の剛力彩芽が披露した私服の舞台衣装が話題になっている。２９日までに更新したインスタグラムに「本日も舞台『四畳半神話大系』ありがとうございます」と感謝の言葉を記し、「ＦＯＤでディレイ配信も決定しました」と報告した。続けて「たくさんの方に見ていただけますように」とつづり、最後は「しふく」と記し、衣装紹介をした。剛力はワインレッドのハットにレースがポイントの黒のワンピース姿を披露。自前の衣装姿を