女優の安達祐実の大胆イメチェンショットが話題になっている。２９日までに更新したインスタグラムでモデルショットを披露。普段のストレートヘアから一転、外はねパーマにイメチェンした姿を公開した。大きな猫が描かれたデザインのシャツに黒のロングスカートを合わせたファッションをアップし、「＠ｔｏｒｉｃｏ＿ｗｅａｒ春夏の新作！第二弾！」と書き出した。続けて「インパクトあるシャツｈａｐｐｙな気分になるね！