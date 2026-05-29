フォロワー360万超のTikToker・なな茶が29日、自身のインスタグラムを更新。第一子となる女児の出産を報告した。【写真】我が子との写真とともに、第一子女児出産を報告したなな茶「この度、第一子となる女の子を出産いたしました」と報告したなな茶。「分娩時間は16時間、3674グラムの大きくて立派な赤ちゃんです」と伝えた。「お産は決して簡単なものではなく、出血多量で一時はハラハラする大変な局面もありまし」と振り返