５年前、大阪に本社を置く大手機械メーカーに勤務していた富山県出身の男性が、海外の赴任先で死亡した労働災害を受けて、男性の遺族と勤務先だった会社がきょう、会見を開きました。和解したことを明らかにしたうえで、共同で作成した再発防止のマニュアルを説明しました。上田優貴さんの母・直美さん「どのような仕組みがあれば息子は命を落とさずに済んだのか」「同じような苦しみをこれ以上誰にも経験してほしくな