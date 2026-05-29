現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が29日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。守備の要でもあったアレックス・オチョア外野手の退団理由は「守備の衰え」と明かした。周囲から見れば全く問題はないように見られていたが落合氏の判断は違った。2度目のリーグ優勝を飾った2006年限りでアレックス氏は退団することになった。「肩はあいかわらず強いん