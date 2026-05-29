深山が『要領の悪い部下』を演じているのは、斗真を引き込むための計算だったようです。何も知らずにフォローに回り続ける斗真…見ていてもどかしい気持ちになってしまいます。このまま深山のペースに乗せられてしまうのか、続きが気になりますよね。>>【まんが】夫を狙う相談女(ウーマンエキサイト編集部)