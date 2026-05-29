中東情勢の悪化に伴い、企業を支援。三重県が補正予算案を発表しました。 【写真を見る】三重県が地元企業を支援 ｢中東情勢の悪化に伴う対策｣盛り込んだ約3億3000万円の補正予算案を発表 三重県が5月29日に発表した追加の補正予算案の総額は、一般会計で約3億3000万円。中東情勢悪化に伴う原油やナフサ製品の品薄で、資金繰りが厳しい中小企業や農林水産事業者への融資補助、鉄道・バス事業者への燃料費高騰分の支援などが盛り込