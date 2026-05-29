J1福岡は29日に公式サイトを更新し、塚原真也暫定監督(41)が来季から正式に監督に就任すると発表した。福岡は「暫定的に指揮を執っておりました塚原真也監督との契約を更新し、2026/27シーズンより正式にトップチーム監督として就任することで合意いたしましたので、お知らせいたします」と発表。福岡をめぐっては今年1月、金明輝前監督による複数のコンプライアンス違反が発覚したとして同氏との契約を解消。これに伴い、ヘ