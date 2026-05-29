中道改革連合の小川代表は２９日の記者会見で、立憲民主、公明両党との合流を巡る自身の発言について「極めて不適切だった」と陳謝した。小川氏は、公明との先行合流が「理論的にはあり得る」とした２７日の自らの発言について、「本意とは異なる。（先行合流に）前のめりではなく極めて慎重だ」と釈明し、軌道修正を図った。講演で合流に慎重な立民を「腰が引けている」と表現したことについては、立民幹部に謝罪したことを