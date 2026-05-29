国勢調査の速報値が発表されました。県の人口は207万人を割り減少数、減少率ともに過去最大となっています。県の人口は1995年のおよそ248万人8000人をピークに減り続けていて今回の調査では206万8476人と戦後最少を更新しました。2020年の前回調査と比べて13万2700人余り減り、都道府県別では4番目に多い減少数となりました。減少率も6パーセントと過去最大となり、人口減少がさらに加速している状況が改めてうき彫り