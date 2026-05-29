ホテルニューオータニ大阪（大阪府大阪市中央区城見）は、DAY POOL入場パス付宿泊プラン「Summer Resort Stay 2026」を販売します。都心にありながら大阪城公園の豊かな緑と大阪城天守閣を間近に望む絶景アウトドアプール「THE BOTANICAL POOL -DAY POOL-」の入場パスが付いた宿泊プランです。ホテルニューオータニ大阪DAY POOL入場パス付宿泊プラン「Summer Resort Stay 2026」詳細URL：https://www.newotani.co.jp/osaka/stay/pl