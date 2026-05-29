ブログ、note、自社サイト、社内資料――どれだけ良質な文章を書いても、ChatGPTやPerplexityといったAIが「引用元」として選んでくれなければ、もはや読者にはたどり着けない時代になりつつあります。これからの発信者に求められるのは、検索エンジンに上位表示される技術ではなく、AIに「引用される」技術です。新刊『メール、企画書、プレゼン資料―思考を150％言語化するAI文章術』（青春出版社刊）では、これを「SEOからAEOへ