【その他の画像・動画等を元記事で観る】 世界で人気の3Dアニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズ）。あらたに迎え入れた新キャラクターであるテングのモンスター“Momo（モモ）”のスポットライト映像が5月29日21時にプレミア公開される。 ■新キャラ“Momo”はテングのモンスター 『Spookiz』は、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数633万人（5月29日現