【その他の画像・動画等を元記事で観る】 THEイナズマ戦隊が、新作ミニアルバム『Happy Birthday』を8月12日にリリースすることを発表した。 ■新作を引っ提げて全国17都市を巡るツアーも開催！ さらに、ミニアルバムのリリースを記念し、全国17都市を巡る『THEイナズマ戦隊 2026 TOUR「Happy Birthday」』の開催も決定。長きにわたりライブハウスシーンを中心に走り続けてきた彼らが、あらたな作品