【その他の画像・動画等を元記事で観る】 今、若手音楽シーンで大注目の2人組ユニット katawara の最新曲「ゆらりくらり」が本日配信リリースされた。 ■男女ツインボーカルの掛け合いが耳心地よい新曲「ゆらりくらり」 katawaraは、双方が作詞作曲を手掛ける男女ツインボーカルの2人組音楽ユニット。2025年公開した「春よ」「冬のひ」と季節をノスタルジックに描く楽曲とMVが話題に。 そんなkata