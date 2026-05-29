【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BREIMENの高木祥太（Vo＆Ba）が、アーティストの“オフ”をのぞき見するYouTube チャンネル『OFF TAKE』第6弾に登場。 ■「古いものに惹かれる」（高木祥太） 卓越した演奏技術と唯一無二のサウンドで注目を集める、5人組オルタナティブファンクバンドBREIMEN。2018年より現体制で活動を続ける彼らは、バンド活動のみならず各メンバーが数々のアーティストサポ