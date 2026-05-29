【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKが、新曲「アイドルパワー」のOfficial Promotion Videoを公開した。 ■M!LKのこれまでから最新の姿まで一気に体感 「アイドルパワー」は、M!LKの最新プロジェクト「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾るデジタルシングル。“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作され、アイドルとしての輝きと、聴く