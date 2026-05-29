5月29日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― 新日本建設 [東証Ｐ]決算月【3月】5/29発表 毎年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、グループ会社である新日本コミュニティーでの建物の修繕・改修工事代金3％割引、室内リフォームの工事代金3％割引