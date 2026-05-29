ニーズに合った商品を提供し、地域に密着した店舗を目指します。 長崎市の総合量販店が5月リニューアルオープンし、連日多くの客でにぎわっています。 今年36年目を迎えた長崎市の「イオン東長崎ショッピングセンター」。 5月23日にリニューアルオープンしました。 これまで立体駐車場のみでしたが、新たに31台分の平面駐車場を整備したほか、6月には、フィットネスジムが