5月29日までに、元HKT48でタレントの指原莉乃がInstagramを更新。オフショットを公開したが、その近影が話題となっている。投稿には《とあるところに行ってました〜また写真投稿しますね!》とつづられ、自撮り写真を添えていた。「写真の指原さんは、ドット柄が入ったオフホワイトのトップスを着用していました。《このヘアスタイルは樹愛羅を真似しました》と、自らがプロデュースするグループ『＝LOVE（イコールラブ）』の