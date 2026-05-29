5月30日（土）の近畿地方は安定して晴れて、日中は真夏日の所が多くなるでしょう。一日の気温差も大きくなりそうです。 大陸の乾いた空気を持った高気圧に覆われ、近畿地方は一日を通して安定して晴れるでしょう。にわか雨の所もなく、大きな洗い物ももカラッと乾く洗濯日和になりそうです。ただ、一日の気温差にはお気を付けください。 朝の最低気温は前日よりも5～9℃ほど低くなり、11～18℃くらいでしょう