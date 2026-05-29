俳優の杉咲花と多部未華子がダブル主演を務めるPrime Originalドラマシリーズ『クロエマ』の特別インタビュー映像が解禁された。初共演となった2人は互いの演技を絶賛し、杉咲は「不思議な心地よさがあった」と撮影を振り返った。2人に加え、共演の岩瀬洋志も登場し、役作りや初共演の印象について語っている。【動画】『クロエマ』特別インタビュー映像本作は、『逃げるは恥だが役に立つ』で知られる漫画家・海野つなみの同名