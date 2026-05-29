現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が29日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中日監督時代、守備の要でもあったアレックス・オチョア外野手を初めて見たときの驚きを明かした。評論家時代の2003年4月、落合氏は東京ドームで見たアレックス氏の外野からの送球に「何という肩の強さと思ったね」と衝撃を受けたという。センターからホームに向かっての