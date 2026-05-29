俳優の宮川一朗太（60）が26日放送のNHK・Eテレ「ハートネットTV」（後8・00）に出演し、がんを患う元妻を自宅で看取った際の思いを振り返った。24歳だった1990年に同い年のフリーライターの女性と結婚。2人の娘をもうけたが、ケンカが絶えずに2005年に離婚した。その後はシングルファーザーとして子育てに奮闘。元妻と娘たちの交流は離婚後も続いていたという。6年ほど前に元妻が乳がんであると知らされた。手術を受けたが