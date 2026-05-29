千鳥の大悟（46）が29日、東京・TOHOシネマズ日比谷で行われた、是枝裕和監督（63）の新作映画「箱の中の羊」初日舞台あいさつに登壇した。見て欲しいシーンは？と聞かれ、妻を演じたダブル主演の綾瀬はるか（41）にひざ枕されたシーンを挙げ「綾瀬はるかにひざ枕されて照れてない、ニヤつかない大悟は相当、すごいことですよ。これだけは言っておきたい！夫としてのニヤつきはあっても、個人的な男のニヤつきは消した」と強調