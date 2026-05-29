シャツにトレンドの波が到来している今、清潔感と爽やかなムードを醸し出す白系のシャツは大人カジュアルコーデにも取り入れていきたい存在です。そこで今回は、40・50代におすすめしたい白系シャツを【GU（ジーユー）】からセレクト。透かし編みやピンタックなどのディテールが、オフィスコーデとはまた違った印象に見せてくれるはず。同世代スタッフさんが提案するコーデごと丸っと真