猫にとってたまらない「大好きなニオイ」5選 1.マタタビ・キャットニップ 猫が反応する植物の代表といえばマタタビです。これらには猫の脳を刺激する成分が含まれており、嗅ぐとゴロゴロと転がったり、うっとりしたりする「酔っぱらったような状態」になります。 ストレス発散や、食欲がない時のきっかけ作りにとても効果的です。ただし、反応が強すぎて興奮しすぎてしまう場合もあるため、子猫や心臓が弱い猫に