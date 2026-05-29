インスタグラムを更新24日に行われた中央競馬のG1・オークス（東京芝2400メートル）で、歴史的勝利を挙げた今村聖奈騎手。快挙から5日後の29日、自身のインスタグラムで1枚の写真とともに、ファン待望の“お知らせ”を投稿し反響を呼んでいる。オークスを制したジュウリョクピエロとともに笑顔を見せる今村。穏やかな表情で馬と触れ合う様子が収められている。頭には濃紺のキャップを被っている。今村は「多くの方からのご要