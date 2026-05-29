福岡県太宰府市に市が整備したスケートボード施設が、5月31日にオープンします。太宰府市は、初心者から経験者まで楽しんでもらえる施設になればとしています。太宰府市の松川（まつごう）運動公園では、市が整備したスケートボード施設「だざいふスケートボードパーク」の内覧会が開かれました。およそ620平方メートルのパーク内には「セクション」と呼ばれる構造物