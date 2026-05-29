◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（２９日・京セラドーム大阪）オリックスのショーン・ジェリー投手が５回２／３を６安打１失点、９奪三振で降板した。１―１同点でリリーフにマウンドを譲り、３勝目はお預けとなった。初回は３者凡退に片付けると、２回は２死から石伊に死球を与えたものの、無失点に抑えた。３回、２死から村松にこの試合初めての被安打となる遊撃内野安打を許すと、田中に左前へ運ばれて