お笑いコンビ「千鳥」大悟が２９日、都内で綾瀬はるかとダブル主演する映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）の初日舞台あいさつに出席した。カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に選出され、大悟も現地で行われた公式上映に出席。「初主演にしてカンヌね」と強調し、９分に及んだスタンディングオベーションを「一緒なんだろうけど、日本であんなに長い拍手を経験したことがない。（拍手が）５分を超えるとおもろなってくる