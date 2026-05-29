記事ポイントウェスティンホテル東京の3レストランが2026年6月〜9月、鰻を主役にした夏限定メニューを順次展開します22Fの鉄板焼「恵比寿」では38,000円の鰻づくしコースを、2Fの日本料理「舞」では炭火焼き鰻重御膳（ランチ11,000円）と鰻会席（20,000円）を提供します広東料理「龍天門」では香港の食養生の考えを取り入れたコース（20,000円）とアラカルト鰻料理3品を揃えます 恵比寿に位置するウェスティンホテル東京が、2