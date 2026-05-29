King ＆ Princeが6月24日に発売するライブBlu-ray・DVD『King & Prince DOME TOUR 2026 〜STARRING〜』より、初回限定盤の特典映像「MCダイジェスト」のティザー映像が、きょう29日、グループ公式YouTubeにて公開された。【動画】ゆるい空気感や息ぴったりの掛け合い…見どころ満載な「MCダイジェスト」ティザー「MCダイジェスト」には、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪、東京ドーム、バンテリンドーム ナゴヤを